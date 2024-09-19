東京時間10:34現在 東京金先物AUG 25月限（TOCOM） 1グラム＝11825.00（+89.00+0.76%） ＮＹ金先物DEC 24月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2581.00（-17.60-0.68%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先物は時間外で軟調も東京金は円安の影響強い。