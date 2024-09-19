USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK14.295.9613.097.61 1MO11.925.6710.996.61 3MO11.866.2810.777.18 6MO10.806.0410.137.03 9MO10.376.119.867.18 1YR10.126.239.727.34 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK14.079.249.15 1MO11.668.767.92 3MO11.46