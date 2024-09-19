ブラジル音楽界の巨匠、セルジオ・メンデスさんは1964年以来、40回以上も来日した稀有（けう）な存在だ。【写真をみる】ミック・ジャガー、ペレ…豪華な面々と肩を並べるセルジオ・メンデスさんメンデスさんはボサノバやサンバといったブラジル音楽にジャズなど他の音楽を融合、アレンジしてヒットを生み出した。なかでも66年発表の「マシュ・ケ・ナダ」は世界的な人気を呼ぶ。曲名に覚えはなくても必ず耳にしているだろう。「