【新興国通貨】ドル人民元は7.10台前半推移＝中国人民元 ドル人民元は昨日の海外市場で１ドル=７．０７元台を付ける動きも、今朝の中国市場は７．１０台へ上昇して始まっている。FOMC前後の取引がないオンショアではなく、オフショア人民元（USDCNH)をみると、７．０８台でFOMCを迎え、７．０６台まで売りが出た後反発し、一時７．１１台を付けて７．１０台推移。 USDCNY7.1037USDCNH7.1081