テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）が１９日に生放送された。番組ではこの日（現地時間１８日）、敵地でのマーリンズ戦でドジャース・大谷翔平投手（３０）が盗塁を決め、今季盗塁数を４９とし、本塁打＆盗塁で「４８―４９」としたことを速報した。大谷は「１番・指名打者」でスタメン出場し、初回の第１打席でマーリンズ先発左腕・ウェザーズから２球目をはじき返して左前安打。２試合連続安