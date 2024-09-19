かまいたち山内健司、濱家隆一）が“ガチ”でいろいろなことに挑戦する『かまいガチ』。9月18日（水）の同番組では、新感覚トーク企画「でな、話はここからやねん」が放送された。笑いと恐怖のギャップが一番大きい芸人を決めるこの企画。今回スタジオには、小籔千豊、ガクテンソク奥田、デニス植野、そして前回優勝した好井まさおが集結した。【映像】かまいたち山内、Hなお店から帰宅後…身の毛もよだつ恐怖体験！「めっちゃ怖