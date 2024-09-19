【第8話】 9月19日 無料公開 講談社は9月19日、すしじろう氏によるマンガ「どう頑張ってもHになっちゃう幼なじみ」第8話「とヤリヤ・リゾートへようこそ！」の無料公開をマガポケにて開始した。 第8話では福引きでリゾートホテルのペア旅行券を引き当てるゆーくんと愛梨。しかしそのホテルはチャラ男の親戚が経営するホテルで、福引きはチャラ男によって仕組