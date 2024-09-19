「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１０時現在で、荏原が「買い予想数上昇」で１位となっている。 １９日の東京市場で、荏原は続伸。日足チャートでは５日移動平均線と２５日移動平均線とのゴールデンクロスが実現しており、先高観が買い予想数上昇につながっているようだ。 また、１２日に水素インフラ関連機器の商用製品試験・開発センターを千葉県の富津市