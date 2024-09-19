売れるネット広告社が一時ストップ高の水準となる前営業日比３００円高の１７７４円に買われた。１８日の取引終了後、同社社長の加藤公一レオ氏がＣＲＯＳＳＦＭ（北九州市小倉北区）に対し出資を行い、取締役に就任したと発表した。福岡県内を対象に超短波放送事業を展開するＣＲＯＳＳＦＭは堀江貴文氏が会長を務めているとあって、短期資金の流入を誘発したようだ。ＣＲＯＳＳＦＭの放送事業におけるデジタル音声広告商