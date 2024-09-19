ビジョンはしっかり。１８日取引終了後、海外用ＷｉＦｉルーターレンタルサービス「グローバルＷｉＦｉ」の超高速５Ｇ無制限プランを提供するエリアを拡大したと発表した。新たにベルギー、キプロス、ラトビア、リトアニアの４カ国で提供を始めた。これにより、提供エリアは４２の国と地域になったという。 出所：MINKABU PRESS