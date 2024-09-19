きょう（19日）未明、真庭市で住宅と倉庫を全焼する火事がありました。 【写真を見る】未明に真庭市で民家と倉庫を全焼する火事住人の夫婦2人は逃げ出して無事【岡山】 きょう午前0時40分ごろ、真庭市上中津井の大月良男さん（68）の家から火が出ていると近所に住む女性（46）から119番通報がありました。 火は約4時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅約132平方メートルと木造2階建ての倉庫約125平方メ&#