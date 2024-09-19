中国の造船業界は重複投資が多く、効率化の余地が大きいとされる。写真は中国船舶工業傘下の外高橋造船のドックを離れる新造船（中国船舶工業のウェブサイトより）中国の上場造船大手の中国船舶工業と中国船舶重工は9月2日、株式交換を通じた合併計画を発表した。中国船舶工業が中国船舶重工の株主に対して株式を発行・交換することにより、前者が後者を吸収合併する。両社は中央政府直属の国有造船持ち株会社、中国船舶集団（CSSC