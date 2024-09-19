■若井滉斗「音楽との親和性も感じられて素敵なショーでした」 【動画】Mrs. GREEN APPLEミニダイアリー/【画像】大森元貴Instagram トミー ヒルフィガーのジャパンアンバサダーに就任したMrs. GREEN APPLE。ファッション誌『Vogue Japan』の公式Instagramにて、ニューヨーク・ファッションウィークのトミー ヒルフィガー2025春夏コレクションに参加した際のミニダ