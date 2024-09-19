中国・広東省深セン市で襲撃された日本人の男児（10）が19日未明に死亡した。報道によると、現地の日本総領事館の貴島善子総領事は「非常に悲しい。ご家族のことを思うと言葉に言い表せない」と語った。また、現地の日本国大使館も心痛と遺憾、哀悼の意を表明し、中国政府に対し在中邦人の最大限の保護と事件の真相究明、再発防止を求めた。男児は18日朝、保護者とともに登校していた際、日本人学校から200メートルほどの位置で男