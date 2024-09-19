◇インターリーグパドレス4−0アストロズ（2024年9月18日サンディエゴ）パドレスは18日（日本時間19日）、本拠でのアストロズ戦に快勝した。マチャドが6回に28号ソロで先制点を奪うと、8回にはタティス、マチャド、ソラノが3者連続アーチを放ちリードを拡大した。投げては先発・シースが9回途中2安打無失点と好投。4点リードの9回1死一、三塁で後を継いだスコットが後続を断ち、試合を締めた。松井裕樹はこの日も登