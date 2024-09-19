ムロオ関西大学ラグビーAリーグは22日に開幕する。昨季は大学選手権で京産大と天理大が4強入りし、レベルの高さを示した関西勢。8大学の現状を紹介する一方、27年のW杯オーストラリア大会を狙える若き逸材に焦点を当てる。天理大を最後方から支えるFB上ノ坊駿介（3年＝石見智翠館）は、1学年下で日本代表のキャップを重ねる早大FB矢崎由高との対決を心待ちにしている。「高校の時から名前を聞いていて“すごい後輩がおるな”と