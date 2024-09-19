ロイター通信などは１８日、ロシア西部トベリ州トロペツでウクライナ軍の無人機攻撃があり、大規模な爆発が発生したと報じた。攻撃を受けたのは露軍の主要兵器庫で、短距離弾道ミサイル「イスカンデル」などが保管されていたという。爆発は米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の衛星が熱源を感知するほどの規模で、ＡＰ通信はウクライナ当局者の話として、「トーチカＵ」や北朝鮮製「ＫＮ２３」などの短距離弾道ミサイルも保管されていた