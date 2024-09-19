Photo: にしやまあやか こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。財布の進化が止まりません。さまざまなタイプを見かけるようになりましたが、machi-yaに登場した「ONE」は、スマホ以下のサイズが目を引くユニークなアイテム。決済はスマホでほぼ完結してしまう人や、予備の現金を少しだけ持ち歩きたい人にはうってつけでしょう。ちなみに、現在登場し