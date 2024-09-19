Katie Paul[ニューヨーク １８日 ロイター] - 米上院情報委員会は１８日、１１月の米大統領選を巡る外国の偽情報拡散の脅威について公聴会を開き、ＩＴ（情報技術）大手の幹部が出席した。マイクロソフトのブラッド・スミス社長は「投票日まであと４８日だが、最も危険な局面は選挙の４８時間前に訪れると思う」と証言した。同委員会のワーナー委員長もスミス氏に同意した上で、特に選挙が接戦となった場合、投票終了後の４８