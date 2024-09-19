Image: 三浦一紀 - Generated with Dall-E 3 ここ1、2年で急加熱している感のある折りたたみスマートフォン業界。薄さを追求するもの、三つ折りで新パターン展開するもの、盛り上がっています。が、折りたたみスマホ市場を牽引してきたSamsung（サムスン）は、どうやら次なる一手を開発中。なんと、画面をくるくるっと巻くロールスマホの噂が聞こえてきました。12.4インチの衝撃!?海外メディ