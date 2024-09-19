スガワラくんは9月18日、「国民年金保険料」についての調査結果を発表した。調査は2024年9月9日〜10日、20歳以上40歳未満の第1号被保険者(個人事業主、フリーランス)の男女300名を対象にインターネットで行われた。○第1号被保険者の約4割、国民年金「未納期間あり」厚生労働省は、国民年金保険料(以下、国民年金)の未納者が減少していると発表している。そこで、20〜30代の第1号被保険者に「国民年金の未納期間はあるか?」訊いた