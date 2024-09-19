１９日朝のＮＨＫ「おはよう日本」で放送終了直前に行われる「あさイチ」出演者と中継映像で結んだクロストークに、同番組の鈴木奈穂子アナウンサーが登場。通常は博多華丸・大吉と「朝ドラ受け」を行っており、この日は「送り」と「受け」を両方こなす珍事となった。「おはよう日本」から午前８時に「虎に翼」、同８時１５分から「あさイチ」に切り替わるＮＨＫの番組編成。今週と来週の「おはよう日本」は終了前に「あさイチ」