NHKで放送中の連続テレビ小説「虎に翼」の主題歌となっている、米津玄師さんの「さよーならまたいつか！」のオープニングフルバージョン映像が、公式Youtubeで公開されました。まもなく最終回をむかえる「虎に翼」ですが、本映像は、先日放送された「虎に翼×米津玄師 スペシャル」にて初公開されたものとなります。「虎に翼」のオープニング映像を制作した、シシヤマザキによるロトスコープアニメーションで、 現在のオープニング