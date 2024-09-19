岐阜県各務原市のカフェ『喫茶室山脈』に秋の人気スイーツ「栗のテリーヌ」と「キャラメルナッツと洋梨のモンブラン」が登場！ 濃厚な栗とバター、生クリームを 練り上げた贅沢な秋のお取り寄せ 築100年の古民家をリノベーションしたノスタルジックな空間でコーヒーとモンブランを楽しめる『喫茶室 山脈』。 上品な栗の風味を閉じ込めた「栗のテリーヌ」を、秋の季節限定商品