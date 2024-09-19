北朝鮮は超大型の弾頭を載せた新たな弾道ミサイルの試験発射を18日に行い、成功したと明らかにしました。北朝鮮のミサイル総局は19日、国営メディアを通じて、「18日に4.5トン級の超大型弾頭を載せた新たな弾道ミサイルの試験発射を行った」と発表しました。北朝鮮が18日に発射した短距離弾道ミサイルを指しているとみられ、ミサイル総局は発射は成功したと主張しています。このミサイルは今年7月に発射したものと同型のミサイルで