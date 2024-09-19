対応早い！常磐線特急を臨時で延長2024年9月19日10時30分現在、東北新幹線が東京−新青森間で運転を見合わせています。古川−仙台間での「車両点検の影響」とされており、併結で運転していた「はやぶさ」「こまち」の連結器が走行中に外れたことが報じられています。「はやぶさ」「こまち」。走行中に連結器が外れるトラブルが発生（画像：写真AC）。運転再開の見込みが立たないことから、常磐線特急「ひたち9号」「ひたち26号