大谷が大台の50盗塁へリーチ。「48‐49」で偉業目前だ(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月18日（日本時間19日）、敵地でのマーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場し、5打数1安打の成績だった。チームは8‐4で勝利を収め、シーズン90勝に到達した。地区優勝へのマジックは「7」となった。【動画】大台50盗塁へリーチ！大谷翔平が49盗塁を達成するシーン初回の第1打席は左前打で出塁すると、すかさず二盗を決めた。2