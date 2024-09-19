立浪監督は就任3年で結果を示せなかった(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext中日、立浪和義監督の今季限りの退任が決まった。18日の阪神戦（バンテリン）に3−8と敗れ、借金は今季ワーストの18、単独最下位に転落したタイミングで今季限りで退くと意思表明を行った。【動画】これぞホームランアーチストの弾道！細川が自身初のグランドスラムを放ったシーン就任3年目となった今季は巨人から中田翔、中島宏之を獲得、ベテランと若