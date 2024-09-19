9月18日、辻希美と杉浦太陽の長女・希空（のあ）さんがInstagramのストーリーズで、TikTokデビューしたことを報告。これまでSNSはやっていたものの、初の“顔出し”をして話題を集めている。【写真】辻希美そっくり？ ”顔出し”をしてダンスを踊る長女の希空さん「政治家も芸能人も二世はうんざり」「福岡出身のシンガーソングライター・浜野はるきさんの楽曲『Princess GaL』に合わせて、ダンスを踊る動画を公開しました。サン