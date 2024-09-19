ミケル・アルテタ率いるアーセナルのエースといえば多くの人がイングランド代表FWブカヨ・サカ（23）の名前を挙げるだろう。今シーズンもここまでリーグ戦4試合で1ゴール4アシストを記録するサカはアーセナルの攻撃の中心人物だが、元マンチェスター・ユナイテッドのDFガリー・ネビル氏はサカの守備面での貢献を称賛した。プレミアリーグ第4節のトッテナムとのノース・ロンドン・ダービーはデクラン・ライスやマルティン・ウーデゴ