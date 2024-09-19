9月15日から、SixTONES民放初の冠バラエティ番組「SixTONESの今日からプロデューサーズ！」（日本テレビ系）がスタートした。同番組では今回、メンバーが遊園地イベントを手がけたという。「この番組は、SixTONESメンバー6人が、新米プロデューサーとなって知恵と体力を絞り、様々な企画で日本中の人をハッピーにしていくというコンセプトのバラエティです。初回放送では、ジェシー、京本大我、高地優吾、森本慎太郎が、“日本一