9月中旬から、ハンバーガーチェーン店「モスバーガー」が秋の期間限定メニュー「月見フォカッチャ」の販売をスタートした。ネットでは、昨年のSnow Manに関する騒動を思い出す声があがっている。「『モスバーガー』といえば昨年、Snow Man・ラウールと渡辺翔太を『月見フォカッチャ』のイメージキャラクターに起用していました。しかし、旧ジャニーズ事務所の性加害問題を受け、会社は旧ジャニーズタレントとの契約を継続しない