中国・深センの日本人学校の男児死亡に関して、上川外務大臣がコメントを発表しました。【映像】上川外務大臣のコメント上川外務大臣は18日、登校中に襲われて負傷し病院で治療を受けていた日本人学校の児童が、19日未明に亡くなったと発表しました。そのうえで、「深い悲しみを禁じ得ない。心からお悔やみを申し上げる。ご家族のご心痛は察するに余りある」と述べました。また、「政府としては全力でご家族の支援にあたる」