企業の重要なデータを盗むなどして身代金を要求するランサムウェアの被害が今年6月までで114件に上っていたことが警察庁のまとめで分かりました。警察庁によりますと、今年6月までに警察が覚知したランサムウエアの被害は114件でした。前の年の同じ時期の94件から増加し、国内の被害が拡大しています。近年では「RaaS（RansomasaService）」と呼ばれるサイバー攻撃を代行するサービスも横行していて、セキュリティーが