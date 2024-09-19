大手出版社「KADOKAWA」が不正アクセスによって36億円の損失を出すなどサイバー犯罪による被害が深刻化するなか、今年上半期の不審なアクセス数が過去最多を更新しています。警察庁によりますと、今年上半期にサイバー攻撃を試みたとみられる不審なアクセスは1つのIPアドレスに対して一日あたり9825件でした。去年の同時期の8219件を超え、増加の一途をたどっています。企業などから重要なデータを盗むランサムウェアの被