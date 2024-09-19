JR上熊本駅の屋根の一部が落下した問題で、熊本市は再発防止に向けた検証会を設置する方針を明らかにしました。（9月18日放送） 【写真を見る】JR上熊本駅「屋根落下」問題熊本市が再発防止の検証会を設置へ この問題は去年（2023年）7月、JR上熊本駅で歩行者通路の屋根の一部が落下したものです。 熊本市は9月18日の市議会で再発防止に向けた検証会を設置する方針を示し、落下した屋根で熊本地震後に雨漏りが確認されて以降