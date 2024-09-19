[ドバイ １８日 ロイター] - サウジアラビアの実権を握るムハンマド皇太子は１８日、パレスチナ国家が樹立されない限り、サウジが「イスラエルと国交を樹立することはない」と明言した。諮問評議会で演説した。皇太子は、パレスチナ人に対する「イスラエルの占領による犯罪」を強く非難。サウジは「東エルサレムを首都とするパレスチナ国家の樹立に向け、不断の努力を行う」と述べた。サウジは米国を仲介役としてイスラエルと