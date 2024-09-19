【ヤングジャンプ 42号】 9月19日 発売 価格：470円 本日9月19日発売の集英社のマンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ 42号」にて、スクウェア・エニックス所属のゲームクリエイター・野村哲也氏のインタビューが掲載される。 野村哲也氏は、「ファイナルファンタジー」や「キングダムハーツ」シリーズに携わるゲー