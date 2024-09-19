BOYNEXTDOORが韓国を越え、日本でも好成績を記録している。【注目】新曲『Dangerous』の収録にメンバーの家族も参加！9月19日、日本のオリコンによると、BOYNEXTDOORの3rdミニアルバム『19.99』は最新の「週間合算アルバムランキング」（9月23日付/集計期間：9月9日〜9月15日）でトップに立った。BOYNEXTは同期間、「週間アルバムランキング」でも1位を占め、2冠の栄誉に輝いた。オリコン週間ランキングで2冠を達成したのは、前作