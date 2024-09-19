俳優ナム・ジュヒョクが本日（9月19日）ファンのもとへ帰ってくる。【写真】短髪のナム・ジュヒョク9月19日、ナム・ジュヒョクは軍事警察隊の現役服務を終え、満期除隊する。昨年3月2日、陸軍訓練所に入所したナム・ジュヒョクは、基礎軍事訓練を受けた後、陸軍第32師団軍事警察隊に配属され、師団内の治安活動および事件捜査を担当した。（写真提供＝OSEN）ナム・ジュヒョク入隊前に撮影されたDisney+シリーズ『ヴィジランテ』が