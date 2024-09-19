【モデルプレス＝2024/09/19】なにわ男子の長尾謙杜が17日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーでの写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】長尾謙杜「かわいすぎる」と話題のあざとショット◆長尾謙杜、ディズニーでの“あざとショット”公開この日長尾はディズニーシーを訪れた際の写真を投稿。黒のタンクトップにキャップを被り、ビアカクテルの泡をヒゲのように口につけた姿を公開した。この投稿にファンからは「可