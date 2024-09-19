伊藤沙莉主演のNHK連続テレビ小説『虎に翼』（総合・月曜〜土曜8時ほか）第124回が19日（木）に放送された。【写真】寅子と航一、ほか『虎に翼』第124回【5点】昭和46年冬のある日、寅子（伊藤沙莉）の家に涼子（桜井ユキ）とよね（土居志央梨）が集まっていた。涼子が司法試験合格を報告しに東京にやって来ていたのだ。寅子は「とってもワクワクするわ。涼子様が弁護士になる日が来るなんて」と満面の笑み。しかし涼子は司法修習