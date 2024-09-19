農村でエネルギー革命、ＣＯ２排出量ゼロを目指す中国湖北省恩施州太陽光パネルが設置された土店子村の飼育場。（8月23日撮影、巴東＝新華社配信/楊志英）【新華社武漢9月19日】中国湖北省恩施トゥチャ族ミャオ族自治州の土店子村は平均標高1200メートルに位置する少数民族の村落で、果樹栽培や黒豚飼育、観光などの産業開発を通じて農村振興を推進している。昨年からは送電大手、国家電網傘下の国網湖北省電力が農村エネル