お笑いコンビ「オダウエダ」植田紫帆（33）が18日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）にゲスト出演。現在の体重を明かした。公式プロフィルでは90キロの植田。昨年11月、コンビのYouTubeチャンネルに出演した際は118キロと話していた。さらに体重は増えており、今回の放送では「体重120キロを超えて」と告白。「ジェロム・レ・バンナと一緒ですよ」とK―1で大活躍したレジェンド選手と同じ体重だと