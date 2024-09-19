19日、兵庫県の斎藤元彦知事に対する不信任決議案が提出され、全会一致で可決される見通しです。斎藤知事は辞職するのか、議会の解散に踏み切るのか、緊張が広がっています。【画像】大阪で“元上司”の松井一郎元知事、動画で斎藤知事に「最後の形が人生左右」■松井一郎氏「知事を継続することはできないんだから！」18日、定例会見を急きょ取りやめた斎藤知事。2日連続で午前中、県庁に姿を表しませんでした。斎藤知事「（Q