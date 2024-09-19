埼玉県深谷市は各界で活躍する市ゆかりの人に委嘱している親善大使に、ロック歌手で俳優のダイアモンド☆ユカイさん（62）と俳優の小林優仁（まさひと）さん（13）の2人を加えた。ユカイさんはさいたま市在住。深谷市で毎年開催している音楽イベント「ネギロックフェス2024」の総合プロデューサーを務める。小林さんはNHK大河ドラマ「青天を衝（つ）け」で主人公・渋沢栄一の幼少期を演じ、新1万円札発行記念イベントに協力し