元宮崎県知事の東国原英夫氏（67）が19日までにX（旧ツイッター）を更新。タレント山田邦子（64）の“元カレ”に言及した。山田は18日までにYouTubeチャンネル「たけし軍団TV」に出演し、たけし軍団の面々とトーク。長年交流があるつまみ枝豆（66）から「昔は大森うたえもんと付き合っていたんですから」と暴露されると、笑いながら「うたえも〜ん」とカメラに向かって手を振り「うたえもんはさ、あなたたちとは違うのよ。音楽がで