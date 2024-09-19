18日、三重県は新型コロナの最新の感染状況を発表し、1医療機関あたりの感染者の数は3週連続で減少しました。今月9日から15日までに報告された、三重県の新型コロナの感染者数は1医療機関あたり4.82人で、前週の0.78倍となり、3週連続で減少しました。18日時点の入院患者数は、前週から52人減って137人で重症者は1人です。三重県の担当者は「こまめな手洗いや換気を行うなど、基本的な感染対策を続けてほしい」と呼びかけています