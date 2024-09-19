台風や地震などの災害時に、農業に携わる人の生活再建を迅速に行うため三重県農業共済組合は、津市と「災害時の協力に関する協定」を結びました。農業共済組合は農業に携わる人が受ける損失を補填し、経営の安定や生産力の発展を支援する公共的な法人で、三重県内では農業従事者の約8割が加入しています。協定締結式には、三重県農業共済組合の河上敢二組合長と津市の前葉泰幸市長が出席し、協定書に調印しました。協定では、台風