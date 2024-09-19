新潟地方気象台によりますと、県内は暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で大気の状態が非常に不安定になっています。このため19日は夕方にかけて雷を伴った激しい雨や大雨となるところがあるでしょう。その後も週末・22日頃にかけて断続的に雨が降り場合によっては警報級の大雨となるおそれもあります。県内は19日午前、大雨の影響でＪR東日本の上越線、信越本線、越後線、飯山線、只見線で一部列車に遅れや運転見合わせなど影